Ludwigshafen – Fußgänger und Radfahrer beschümpfen sich, schlagen sich und bewerfen sich mit Schotter

Ludwigshafen – Rheingönheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagmittag kam es im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Brückweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer. Ein 45 jähriger Ludwigshafener befand sich zu Fuß auf dem Gehweg auf dem Weg zur Haltestelle, als sich von hinten ein 40 jähriger Ludwigshafener Radfahrer näherte. Zwischen beiden Männern entwickelte sich hinsichtlich der Benutzung des Gehweges mit einem Fahrrad ein Streitgespräch, was in einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung endete. Beide Männer trennten sich wieder und gingen ihrer Wege, trafen wenig später aber erneut im Bereich der Haltestelle aufeinander und begannen die Auseinandersetzung erneut. Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte bewarfen sich die Kontrahenten gegenseitig mit Schotter aus dem Gleisbett und mussten getrennt werden. Der 45 jährige Fußgänger erlitt eine leichte Platzwunde, der 40 jährige Radfahrer erlitt mehrere leichte Hämatome, beide verzichtet aber auf eine medizinische Versorgung.

Die Ermittlungen nach dem genauen Tathergang und der jeweiligen Beteiligung dauern noch an, beide Parteien werfen der Gegenseite vor, mit dem Streit begonnen zu haben. Auf beide Parteien kommen nun Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel. 0621 / 963 – 24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)