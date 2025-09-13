Leimen – Fahrzeugbrand

Leimen/Sankt Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis/Mannheim-(ots) Am 13.09.2025 um 02:30 Uhr kam es in Sankt Ilgen im Pfalzgrafenweg/Karolingerallee zu einem Fahrzeugbrand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei stand der PKW, VW nahezu im Vollbrand. Dieser konnte durch die Löscharbeiten der Feuerwehr schnell gelöscht werden und ein Übergreifen der Flammen auf ein daneben geparkten PKW konnte verhindert werden. Da das Fahrzeug nahezu komplett ausbrannte, entstand ein Schaden von ca. 7.000,- Euro. Laut Feuerwehr wird als Brandursache ein technischer Defekt angenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, den 12. September, wurde der 609. Dürkheimer Wurstmarkt feierlich eröffnet. Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt begrüßte gemeinsam mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer und der amtierenden Deutschen Weinkönigin die zahlreichen Besucher. Als größtes Weinfest der Welt zieht der Dürkheimer Wurstmarkt jedes Jahr bis zu 600.000 Gäste in die Pfalz. Geboten ... Mehr lesen»
- Wolfstein (Kreis Kusel)/ Aus der MRN-News Nachbarschaft (ots) Unbekannte beschädigten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Gräber auf dem Friedhof des Ortsteiles Roßbach. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ein städtischer Mitarbeiter musste am Freitagvormittag mit Schrecken feststellen, dass auf dem Gelände der Begräbnisstätte ungefähr vierzehn Gräber gewaltsam zerstört wurden. Die Täter rissen Pflanzen aus den ... Mehr lesen»
- Koblenz/Ludwigshafen/Mainz/Trier – Rheinland-Pfalz steht als Bundesland, dessen industrielles Rückgrat entscheidend vom Export abhängt, vor existentiellen Herausforderungen. Das zeigt die Studie „Entwicklung des Außenhandels in Rheinland-Pfalz“: Die Analyse des ifo-Instituts im Auftrag der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz macht deutlich: Die Abhängigkeit von wenigen Schlüsselbranchen, sinkende Exporte und strukturelle Risiken gefährden die Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Die IHKs fordern daher ... Mehr lesen»
- Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Freibad schließt für dieses Jahr seine Tore Der Sommer neigt sich dem Ende zu und so auch die erlebnisreiche Sommersaison des Hockenheimer Aquadrom. Ab Montag, den 15. September 2025, schließt das Freibad des Aquadrom seine Tore für dieses Jahr. Bis zur Wiedereröffnung des Freibads im nächsten Jahr bleibt unter anderem das ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen – Rheingönheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen [Datum einsetzen] ist es in Ludwigshafen-Rheingönheim zu einem Großbrand auf einem Schrottplatz gekommen. Dichter Rauch steigt derzeit über dem Gelände auf und ist weithin sichtbar. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Löschfahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Anwohnerinnen und Anwohner werden ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. In den frühen Morgenstunden kam es zu einem größeren Brand eines Schrottplatzes in Ludwigshafen-Rheingönheim.Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.Das betroffene Gebiet solle weiträumig umfahren werden. Näheres zur Brandursache ist aktuell nicht bekannt. Eine Rauchwolke ist weithin sichtbar. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»
- Niedernhall/ Aus der MRN-News Nachbarschaft – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft Der 18-Jährige, welcher am Donnerstagabend einen 12-jährigen Fahrradfahrer in Niederhall angefahren haben soll befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige wurde am Freitagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn – Außenstelle Schwäbisch Hall wegen des Verdachts des Todschlags beantragten ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) begrüßt zum diesjährigen Ausbildungsstart am 1. September 2025 33 neue Auszubildende sowie drei duale Studierende in sieben Ausbildungsberufen und drei dualen Studiengängen. Damit starten genauso viele junge Menschen wie im Vorjahr ihre berufliche Zukunft bei der rnv. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Dass die Ausbildung bei der rnv von der ... Mehr lesen»
- Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit vergangenem Samstag (06.09.) wird die 15-jährige Emelie Marie Winter aus einer Jugendunterkunft in Lampertheim vermisst. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen führten bislang nicht zu ihrem Auffinden, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach der Vermissten gefahndet wird. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die 15-Jährige kann folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 1,60 ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Wochenende des 20. und 21. September 2025 feiert der Bauernmarkt Speyer etwas Besonderes: sein 30-jähriges Jubiläum. Die traditionsreiche Maximilianstraße verwandelt sich an diesen beiden Tagen in eine lebendige Marktmeile, auf der rund 100 Anbieterinnen und Anbieter aus Speyer und der gesamten Pfalz ihre hochwertigen, regional produzierten Lebensmittel und handwerklichen ... Mehr lesen»
Bad Dürkheim – Dürkheimer Wurstmarkt offiziell eröffnet
Wolfstein – Schockierender Vandalismus auf Friedhof
Ludwigshafen – IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz stellt ifo-Studie zum Außenhandel vor – Exportland in Gefahr
Hockenheim – Aquadrom blickt auf erfolgreiche Sommersaison zurück
Ludwigshafen – Großbrand auf Schrottplatz in Rheingönheim – VIDEO
Ludwigshafen – Großeinsatz der Feuerwehr – Brand auf Schrottplatz in Rheingönheim
Niedernhall – Nachtrag: 18-jähriger fährt 12-jährigen nach Streit tot
Mannheim – rnv begrüßt 36 neue Auszubildende und duale Studierende
Lampertheim – 15-Jährige wird vermisst!
Speyer – 30. Bauernmarkt: Jubiläum mit regionaler Vielfalt und verkaufsoffenem Sonntag
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
turm.restaurant
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien-akademie.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-