Hockenheim – Unfall auf der Rheinbrücke (A61) mit drei Fahrzeuge

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/A61/Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Freitagnachmittag kam es gegen 15:20 Uhr auf der BAB 61 zwischen Hockenheim und Speyer auf der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Hockenheim zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand musste eine 23-jährige Fahrerin eines VW auf der linken Spur verkehrsbedingt stark bis zum Stillstand abbremsen. Aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstands fuhr eine 28-jährige Fahrerin eines Mini auf den VW auf, woraufhin eine nachfolgende 21-jährige Fahrerin eines Ford mit dem Mini kollidierte.

Die 28-jährige Mini-Fahrerin sowie eine 22-jährige Beifahrerin im Ford wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer des Einsatzes von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr war die Fahrbahn zunächst gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen geleitet, wodurch ein Rückstau von bis zu vier Kilometern entstand.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 65.000 Euro. Nach der Bergung des Mini waren alle Fahrstreifen wieder frei befahrbar.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat der Verkehrsdienst Walldorf übernommen.