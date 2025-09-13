Hockenheim – Aquadrom blickt auf erfolgreiche Sommersaison zurück

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Freibad schließt für dieses Jahr seine Tore

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und so auch die erlebnisreiche Sommersaison des Hockenheimer Aquadrom. Ab Montag, den 15. September 2025, schließt das Freibad des Aquadrom seine Tore für dieses Jahr. Bis zur Wiedereröffnung des Freibads im nächsten Jahr bleibt unter anderem das beliebte Wellenbecken geschlossen. Das Hallenbad lädt auch im Winter wie gewohnt zu Badespaß, Schwimmaction und schönen Stunden ein.

Trotz des wechselhaften Wetters nutzten viele Besucherinnen und Besucher in dieser Freibadsaison die Gelegenheit, bei günstigen Eintrittspreisen einen unvergesslichen Tag im Aquadrom zu verbringen. Bei Temperaturen von zwischenzeitlich über 30 Grad sorgte das beliebte Freizeitbad für viel Freude und versetzte seine Gäste in echte Urlaubsstimmung. Vom Kinderbecken über die Wasserrutsche bis hin zum Wellenbecken bot sich dieses Jahr erneut ein einzigartiges Sommererlebnis.

Besonders die Pool-Party am 16. August hinterließ einen bleibenden Eindruck bei den Gästen. An diesem Tag wurde das Freibad des Aquadrom bei Sonnenschein zur Partyhochburg für die ganze Familie. Ein buntes Programm mit Polonaisen, Badetieren, Luftgitarren-Wettbewerb und einem Weltrekordversuch im Badekappen-Füllen sorgte für Unterhaltung. Unter dem Motto „Sommer, Sonne, Seifenblasen“ konnten Gäste an Seifenblasenspaß und bunten Water-Globe-Aktivitäten teilnehmen. Das Zephyrus Discoteam, unterstützt von einem Live-DJ, sorgte für eine reibungslose Party.

„Wir blicken auf eine schöne Sommersaison zurück und freuen uns, unsere Besucherinnen und Besucher auch in den Wintermonaten im Hallenbad willkommen zu heißen“, so die Bäderleitung Julia Reinhold. Im Innenbereich finden Badegäste unter anderem ein frisch renoviertes Sportbecken, ein Sole-Außenbecken sowie einen Kleinkinderbereich.

Für alle, die sich bei ihrem Besuch im Hallenbad gerne sportlich betätigen möchten, bietet das Aquadrom ab Montag, den 15. September 2025, täglich um 11:00 Uhr Wassergymnastik im Soleinnenbecken an. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, das Angebot ist im Eintrittspreis mitinbegriffen.

Für einen gemütlichen Übergang in die kalte Jahreszeit veranstaltet das Aquadrom am Samstag, den 27. September 2025, eine unvergessliche Lange Saunanacht unter dem Motto „Italienische Stunden in der Sauna“. Von 18:00 bis 24:00 Uhr können die Gäste in einer angenehmen Atmosphäre mit italienischem Flair entspannen.

Bildunterschriften:Das Freibad des Aquadrom schließt für dieses Jahr seine Tore (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Quelle Stadtverwaltung Hockenheim