Heppenheim – Stadtbücherei Heppenheim erhält 100 neue Tonies als Spende



Heppenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Große Freude in der Stadtbücherei Heppenheim: Das Heppenheimer Unternehmen ESM Energie- und Schwingungstechnik Mitsch GmbH spendet 100 Tonie-Figuren im Gesamtwert von rund 1.700 Euro. Am Freitagvormittag übergaben im Namen von ESM Julian Saur und Jasmin Mitsch-Saur die Spende an Stadtrat Oliver Wilkening, der stellvertretend für Bürgermeister Rainer Burelbach die Spende entgegennahm, sowie an Büchereileiterin Solveig Kerstin Koob.

„Die Tonies sind aktuell unsere begehrteste Mediengruppe – kaum stehen sie im Regal, sind sie auch schon wieder entliehen. Dank der Unterstützung durch ESM können wir unseren Bestand auf einen Schlag deutlich erweitern. So haben unsere jüngsten Nutzerinnen und Nutzer noch mehr Auswahl.“, betonte Koob. Auf den kleinen, bunten Tonie-Figuren sind Hörspiele, Musik und Geschichten gespeichert. Mithilfe einer Tonie-Box können diese intuitiv auch von kleinen Kindern abgespielt werden.

Im Jahr 2024 wurden die damals 437 vorhandenen Tonies durchschnittlich 25-mal ausgeliehen – ein klarer Beleg für ihre Beliebtheit. Das führte in der Vergangenheit trotz des großen Angebots immer wieder zu fast leeren Regalen. ESM-Prokuristin Jasmin Mitsch-Saur als treue Nutzerin der Bücherei hatte deshalb die Initiative ergriffen und mit ihrem Hinweis den Anstoß für die Spende durch ESM gegeben. Neben neuen Tonies werden in der Stadtbücherei auch gerne gut erhaltene gebrauchte Tonie-Figuren als Spende entgegengenommen.

ESM ist ein in Heppenheim ansässiges Familienunternehmen, das weltweit für seine Schwingungstechnik-Produkte bekannt ist. „Wir freuen uns, mit der Spende einen Beitrag zur Förderung von Kultur und Bildung in unserer Heimatstadt zu leisten. Tonies in der Bücherei ermöglichen vielen Kindern den Zugang zu Geschichten – auch jenen, deren Familien sich eigene Figuren nicht leisten können. Damit möchten wir zugleich ein Stück Chancengleichheit fördern“, sagte ESM-Geschäftsführer Julian Saur.

Stadtrat Wilkening erklärte: „Hörspiele sind oft der erste Schritt in die Welt der Fantasie – und damit auch ein wunderbarer Einstieg ins Lesen. Ein herzliches Dankeschön an die Firma ESM sowie an die Familien Mitsch und Saur für ihre großzügige Unterstützung, die dazu beiträgt, Freude am Hören und Lesen zu wecken.“

Die Stadtbücherei erlebt seit einiger Zeit einen positiven Entwicklungstrend: Die Ausleihen stiegen 2024 um 25 Prozent, für 2025 wird ein weiteres Plus von rund 7 Prozent erwartet. Das vielfältige Veranstaltungsprogramm für Kinder und Erwachsene erfreut sich ebenfalls großen Zuspruchs. So laden die beliebten „Leselauscher“-Vorlesenachmittage für Kinder ab 3 Jahren, kreative Bastelangebote in der Familienwerkstatt oder auch ein bunter Star-Wars-Aktionstag im Herbst zum Mitmachen ein. Erwachsene kommen mit regelmäßigen Spiele-Abenden oder Kreativ-Workshops auf ihre Kosten.

Das Foto der Übergabe kann gerne redaktionell verwendet werden mit Nennung der Quelle: „Foto: Stadt Heppenheim“. Auf dem Foto zu sehen (v.l.n.r.):Julian Saur, Jasmin Mitsch-Saur, Oliver Wilkening, Stefanie Woschnitza und Solveig Kerstin Koob.

Quelle: Stadt Heppenheim