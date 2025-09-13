Germersheim – Grünabfallsammelplatz in Westheim vorübergehend an einzelnen Tagen eingeschränkt geöffnet



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Bauarbeiten im Einfahrtsbereich steht der Grünabfallsammelplatz in Westheim (zwischen Bellheim und Westheim gelegen) von Montag, 22. September, bis Donnerstag, 25. September,

vorübergehend eingeschränkt zur Verfügung.

Die Anlieferung von Grünabfällen ist während dieser Zeit nur für Kleinmengen möglich. Da dann die bisherige große Abladefläche nicht zur Verfügung steht, muss das Grüngut in bereitgestellte Container eingeworfen werden.

Grünabfall kann auch zum Wertstoffhof Berg gebracht oder an den Häckselplätzen der

Gemeinden im Kreis Germersheim angeliefert werden.

Der Wertstoffhof Berg liegt an der L545 zwischen Berg (Neulauterburg) und Scheibenhardt und

ist ausgeschildert, geöffnet ist er Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 12.45 bis 16.15

Uhr, Samstag von 8 bis 12.45 Uhr.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim