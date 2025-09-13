Germersheim – Einbrecher in Mehrfamilienhaus



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagvormittag zwischen 08.50 Uhr und 09.20 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Germersheim.

Dabei klingelte der Täter an mehreren Wohnungen und gelangte so ins Haus. Der Täter versuchte, eine Wohnungstür aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. Eine Nachbarin bemerkte die Beschädigungen kurze Zeit später. Beim Täter handelte es sich um einen jungen, schwarz gekleideten Mann mit grauen Handschuhen.

Wer hat gestern Vormittag auffällige Personen im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Straße gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Nummer 07274-9580 entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Landau