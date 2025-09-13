Eberbach – Sperrung Neckarlauer & Skatepark wegen Bauarbeiten an der B37



Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Auftrag des Regierungspräsidium Karlsruhe wird ab Montag, 15. September 2025, die

Neckarstützmauer entlang der B 37 in Eberbach saniert (siehe Pressemitteilung vom 29.08.2025).

Für die Bauarbeiten muss für die Dauer des ersten und zweiten Bauabschnitts auch der

Neckarlauer im jeweiligen Arbeitsbereich teilweise gesperrt werden. Die Elemente der

Skateanlage am Neckarlauer werden zum Schutz vor Beschädigungen abgebaut und

eingelagert.

Nach Abschluss des zweiten Bauabschnitts wird die Anlage wieder aufgestellt und steht

voraussichtlich ab März 2026 wieder Allen zur Verfügung.

Quelle: Stadtverwaltung Eberbach