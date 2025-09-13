Eberbach – Sperrung Neckarlauer & Skatepark wegen Bauarbeiten an der B37

Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Auftrag des Regierungspräsidium Karlsruhe wird ab Montag, 15. September 2025, die
Neckarstützmauer entlang der B 37 in Eberbach saniert (siehe Pressemitteilung vom 29.08.2025).
Für die Bauarbeiten muss für die Dauer des ersten und zweiten Bauabschnitts auch der
Neckarlauer im jeweiligen Arbeitsbereich teilweise gesperrt werden. Die Elemente der
Skateanlage am Neckarlauer werden zum Schutz vor Beschädigungen abgebaut und
eingelagert.
Nach Abschluss des zweiten Bauabschnitts wird die Anlage wieder aufgestellt und steht
voraussichtlich ab März 2026 wieder Allen zur Verfügung.
Quelle: Stadtverwaltung Eberbach