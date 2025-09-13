Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, den 12. September, wurde der 609. Dürkheimer Wurstmarkt feierlich eröffnet. Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt begrüßte gemeinsam mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer und der amtierenden Deutschen Weinkönigin die zahlreichen Besucher.
Als größtes Weinfest der Welt zieht der Dürkheimer Wurstmarkt jedes Jahr bis zu 600.000 Gäste in die Pfalz. Geboten werden erlesene Pfälzer Weine, regionale aber auch internationale Spezialitäten und ein abwechslungsreiches Programm mit tollen Fahrgeschäften für die ganze Familie.
Das Weinfest läuft noch bis zum 16. September und geht in eine zweite Runde vom 19. bis 22. September.
Alle Infos zum größten Weinfest: Dürkheimer Wurstmarkt
Titelfoto Stadt Bad Dürkheim
Bad Dürkheim – Dürkheimer Wurstmarkt offiziell eröffnet
Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, den 12. September, wurde der 609. Dürkheimer Wurstmarkt feierlich eröffnet. Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt begrüßte gemeinsam mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer und der amtierenden Deutschen Weinkönigin die zahlreichen Besucher.