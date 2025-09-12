Weinheim – Das Festzelt steht schon – Am Freitagabend werden die Landesfesttage im Schlosspark eröffnet – Alles ohne Eintritt – Aktuelle Service-Infos auf www.heimattage2025.de

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Lichterketten setzen schon bunte Farbtupfer auf das Grün der Schlossparkwiese, die Bänke und Tische stehen, die Schankhähne sind poliert, die Plakate hängen – es ist angerichtet für die Landesfesttage der Heimattage Baden-Württemberg die Oberbürgermeister Manuel Just am Freitagabend, 13. September, um 19.30 Uhr eröffnen wird. Der OB wird gemeinsam mit den Festzeltwirten und Roland Müller, dem Vorsitzende des Gewerbevereins, ein Bierfass anstechen. Dann gibt es Freibier, so lange der Vorrat reicht. Das passt im Übrigen auch zum weiteren Verlauf der Landesfesttage, deren Veranstaltungen komplett eintrittsfrei sind. Auch das Eröffnungskonzert der Band El Flecha Negra am Freitagabend, das von der Stadt gemeinsam mit dem Café Central organisiert wird. Schon dies soll ein Abend mit einer klaren Botschaft sein: Heimat, wie sie in Weinheim im Jahr der Heimattage und dem Motto „Heimat ist ein Gefühl“ gelebt wird, ist ein Synonym für Offenherzigkeit und Willkommenskultur. Die Band besteht aus Musikern mit südamerikanischen Wurzeln, die im Schwarzwald leben. Am Donnerstagabend haben die Vorstandsmitglieder des Weinheimer Gewerbevereins das Zelt innen verschönert und ausgestattet, bunte Lichterketten verbinden einen Biergarten auf der Schlosswiese mit dem Zelt, das rund 750 Sitzplätze bietet.

Es wird die zentrale Anlaufstelle der Landesfesttage bis zum Sonntagabend sein, zwei Tage Musikprogramm mit Weinheimer Akteuren bieten, am Samstagabend einen Brauchtumsabend mit Gruppen aus dem ganzen Land vor dem Großen Zapfenstreich auf der Schlossparkwiese, bis Manuel Just am Sonntag, 16.30 Uhr, die Heimattage-Fahne an Ministerpräsident Winfried Kretschmann zurückgibt, der sie wiederum weiterreicht an Gregor Bühler, den Bürgermeister von Oberkirch, wo die Heimattage 2026 Station machen. Zum Programm der Landesfesttage, in deren Mittelpunkt der große Landesfestumzug am Sonntag (ab 14 Uhr) steht, gehört auch der Weinheimer Herbst mit dem Dürreplatzfest und einem Verkaufsoffenen Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr mit vielen Aktionen und Angeboten des Einzelhandels. Das Organisationsteam der Stadt hat am Donnerstag die Homepage www.heimattage2025.de mit weiteren aktuellen ergänzt, Hinweisen zur Anreise mit Parkempfehlungen („Entspannt ankommen“) zu „Verkehrseinschränkungen“ (während des Umzugs am Sonntag) und zum „Busverkehr“, der am Landesfestwochenende in Weinheim mit Ortsteilen, Hemsbach und Laudenbach nicht nur komplett kostenlos ist – der Verkehrsverbund VRN hat auch etliche Zusatzfahrten eingerichtet.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim