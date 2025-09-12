Speyer – Verkehrslenkung anlässlich des Bauernmarktes sowie verkaufsoffenen Sonntags

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Anlässlich der Durchführung des Bauernmarktes auf der Maximilianstraße wird diese am Samstag, 20. September, und Sonntag, 21. September 2025, zwischen Domplatz und Altpörtel für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Busverkehr der Linie 561 wird wegen des Aufbaus des Bauernmarktes bereits ab Freitag, 19. September 2025, ab 16 Uhr, sowie an beiden Veranstaltungstagen, Samstag, 20. September, und Sonntag, 21. September 2025, ganztägig umgeleitet. Bitte beachten Sie hierzu die Aushänge des Busunternehmens. Ersatzhaltestellen werden in der Ludwigstraße ausgewiesen. Der Taxenstand in der Maximilianstraße / Höhe Galeria Kaufhof wird während der Veranstaltung vor das Altpörtel in Richtung Postplatz verlegt. Grundsätzlich sind wegen des verkaufsoffenen Sonntags am 21. September 2025 keine weiteren Verkehrsbeschränkungen für den Individualverkehr vorgesehen. Jedoch wird im Fall eines Verkehrsaufkommens im Bereich des Domplatzes, welches das vertretbare Maß übersteigt, eine Teilsperrung des Domplatzes erforderlich. Um ein zu hohes Verkehrsaufkommen zu vermeiden, bittet die Stadtverwaltung die Besuchenden, möglichst mit dem ÖPNV anzureisen.
- Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr überfuhr ein 47-jähriger Busfahrer im Harbigweg einen elektrisch abgesenkten Poller, welcher aus bislang unbekannter Ursache frühzeitig wieder hochfuhr und dadurch den Unterboden des noch darüber befindlichen Busses beschädigte. Durch die Kollision wurde weder der Fahrer noch im Bus befindliche Fahrgäste verletzt. Der Elektrobus war anschließend nicht mehr fahrbereit ... Mehr lesen»
- Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 20. September 2025, und Sonntag, 21. September 2025, ist das OstparkBad und die OstparkSauna ganztägig für die Öffentlichkeit geschlossen. “An diesem Wochenende erwarten wir überregionale Teilnehmer des Nationalen Schwimmfest in Frankenthal”, informiert Daniel Münkel, Teamleitung Bäderbetrieb. Der Frankenthal Schwimmerverein (FSV) ist Ausrichter dieser Veranstaltung. Damit die zahlreichen Schwimmer ihr Turnier auf ... Mehr lesen»
- Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Lichterketten setzen schon bunte Farbtupfer auf das Grün der Schlossparkwiese, die Bänke und Tische stehen, die Schankhähne sind poliert, die Plakate hängen – es ist angerichtet für die Landesfesttage der Heimattage Baden-Württemberg die Oberbürgermeister Manuel Just am Freitagabend, 13. September, um 19.30 Uhr eröffnen wird. Der OB wird gemeinsam mit den Festzeltwirten ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Suck: „Die Praktikumswochen bieten in den Herbstferien und den zwei Schulwochen davor wieder Einblicke in viele Berufsbilder“ INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Kurz nach Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind noch zahlreiche Lehrstellen in der Metall- und Elektroindustrie (M+E) unbesetzt. „Auch jetzt kann man noch kurzfristig in eine Ausbildung einsteigen. Die Chancen für die Jugendlichen sind ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Florian Grieb ist der neue Stadtjugendpfarrer in Ludwigshafen. Der 35-Jährige ist jetzt an dem Ort tätig, an dessen Aufbau er als Jugendlicher beteiligt war. „Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen“, sagt er. Bereits am 1. Juli hat er offiziell die Nachfolge von Pfarrerin Florentine Zimmermann angetreten, die im Frühjahr ihren Aufgabenbereich ... Mehr lesen»
- Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in Eberbach wurde während der Sommerferien an der Renovierung der städtischen Schulen gearbeitet, um den Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrkräften einen frischen Start ins neue Schuljahr zu ermöglichen: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote In der Dr. Weiß-Schule wurden mehrere Räume gestrichen und mit Schallschutzdecken ausgestattet, teilweise wurde auch der Bodenbelag erneuert. Verzögerungen gab ... Mehr lesen»
- Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein ganz besonderes Jubiläum feierte jetzt die Feuerwehr Landau-Wollmesheim: Seit 150 Jahren stehen die Kameradinnen und Kameraden zuverlässig im Dienst der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde nicht nur das runde Bestehen gewürdigt, sondern auch der neu gegründete Förderverein der Feuerwehr offiziell vorgestellt – und die Einheit erhielt eine ... Mehr lesen»
- Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag war 68-Jähriger mit seinem Nissan auf der L 637 in Richtung Edingen unterwegs. Um kurz nach 14:30 Uhr musste er an der Einmündung zur Maaßstraße an einer roten Ampel halten. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 45-Jähriger mit einem Mercedes aus Unachtsamkeit auf den vor ihm befindlichen Nissan auf. Durch die Wucht ... Mehr lesen»
- Niedernhall / Künzelsau / Aus der MRN-News Nachbarschaft – Am Donnerstag, den 11.9.2025, wurde in Niedernhall ein 18-Jähriger festgenommen, nachdem er zuvor einen 12-Jährigen mit seinem Auto überfahren haben soll. Gegen 20:20 Uhr waren der 18-jährige und dessen Begleiter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Criesbacher Straße aus bisher ungeklärten Gründen mit zwei Kindern ... Mehr lesen»
- Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Auf Einladung des direkt gewählten Speyerer Landtagsabgeordneten Michael Wagner (CDU) besuchte der Jugendstadtrat Speyer den rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz. Begleitet wurde die Gruppe vom Politikwissenschaftler Michael Salzer und der Sozialarbeiterin Lena Schlate. Wagner empfing die Jugendlichen vor dem Deutschhaus, wo auch ein gemeinsames Foto entstand. Nach einer Einführung durch die Landtagsverwaltung nahmen die ... Mehr lesen»
