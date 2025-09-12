  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Speyer – Jugendstadtrat Speyer besucht auf Einladung von Michael Wagner (CDU) den rheinland-pfälzischen Landtag

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Auf Einladung des direkt gewählten Speyerer Landtagsabgeordneten Michael Wagner (CDU) besuchte der Jugendstadtrat Speyer den rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz. Begleitet wurde die Gruppe vom Politikwissenschaftler Michael Salzer und der Sozialarbeiterin Lena Schlate. Wagner empfing die Jugendlichen vor dem Deutschhaus, wo auch ein gemeinsames Foto entstand. Nach einer Einführung durch die Landtagsverwaltung nahmen die Mitglieder des Jugendstadtrates von der Besuchertribüne aus an einer Plenarsitzung teil. Dort debattierte der Landtag gerade über einen Antrag der CDU-Fraktion zur nachhaltigen Sicherung von Geburtshilfe und Hebammenversorgung in Rheinland-Pfalz.

Im Anschluss stellte sich Wagner den Fragen seiner Gäste. Themen wie der KulturPass, Bildungspolitik, gesellschaftliche Entwicklungen sowie der Alltag eines Politikers standen dabei im Mittelpunkt. „Die Jugendlichen haben einen neugierigen, reflektierten Blick auf Politik und Gesellschaft gezeigt. Genau solche Gespräche machen deutlich, wie wichtig politische Bildung und kritisches Denken für unsere Demokratie sind“, so Wagner. Nach gut einer Stunde ging es für den Jugendstadtrat weiter zu einem gemeinsamen Pizzabuffet, das Wagner organisiert hatte, an dem er jedoch aufgrund der laufenden Landtagssitzung nicht teilnehmen konnte.

„Um diese Gespräche, diesen direkten Kontakt mit Menschen aus meinem Wahlkreis bin ich sehr dankbar. Diese Begegnungen sind für meine parlamentarische Arbeit ungemein wichtig. Ich hoffe, die Mitglieder des Jugendstadtrates konnten einen authentischen Einblick in parlamentarische Abläufe und demokratische Auseinandersetzungen gewinnen. Demokratie lebt vom Mitmachen – und die Mitglieder des Jugendstadtrates haben mit ihrem Besuch gezeigt, dass die nächste Generation bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, Fragen zu stellen und sich einzubringen. Das macht Hoffnung“, betonte Wagner abschließend.

Quelle: CDU Speyer

