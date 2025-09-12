Speyer – Altpörtel soll 2026 wieder geöffnet werden

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Stadtrat von Speyer hat die erforderlichen Brandschutzarbeiten am Altpörtel genehmigt und die Kosten von 200.000 Euro freigegeben. Das ehemalige Speyerer Stadttor soll dann im nächsten Jahr wieder für die Besucher geöffnet werden. Das Altpörtel zählt zu den Sehenswürdigkeiten in Speyer. Mit 55 Metern ist es eines der höchsten und bedeutendsten Stadttore in Deutschland.



Das Altpörtel war das westliche Stadttor in Speyer und Teil der mittelalterlichen Befestigung, zu der 68 Mauer- und Tortürme gehörten. Es bildet gegenüber dem Dom den Abschluss der Maximilianstraße.

1230 wurde mit dem Bau begonnen und 300 Jahre später wurde das oberste Turmgeschoss mit der spätgotischen Maßwerkbrüstung und den Arkadenbögen der Galerie hinzugefügt. Das steile Dach mit der Laterne stammt aus dem Jahr 1708.

Text Michael Sonnick und Stadt Speyer

Foto : Das Altpörtel in Speyer soll 2026 wieder für Besucher geöffnet werden (Foto Michael Sonnick)