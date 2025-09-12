Speyer – 30. Bauernmarkt: Jubiläum mit regionaler Vielfalt und verkaufsoffenem Sonntag



Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Wochenende des 20. und 21. September 2025 feiert der Bauernmarkt Speyer etwas Besonderes: sein 30-jähriges Jubiläum. Die traditionsreiche Maximilianstraße verwandelt sich an diesen beiden Tagen in eine lebendige Marktmeile, auf der rund 100 Anbieterinnen und Anbieter aus Speyer und der gesamten Pfalz ihre hochwertigen, regional produzierten Lebensmittel und handwerklichen Erzeugnisse präsentieren. Von frischem Obst und Gemüse über erlesene Käse- und Wurstspezialitäten bis hin zu aromatischem Honig, edlen Pfälzer Weinen und duftenden Blumenarrangements erwartet die Besuchenden ein außergewöhnlich breites Sortiment. Ergänzt wird das authentische Marktgeschehen durch Vorführungen traditioneller Handwerkskunst, Einblicke in die moderne Landwirtschaft sowie stimmungsvolle Dekorationen aus Stroh und natürlichen Materialien.

Erstmals findet am Sonntag, 21. September, im Rahmen der bundesweiten IHK-Initiative „Heimat shoppen“ ein verkaufsoffener Sonntag in der Speyerer Innenstadt statt. Unter dem Motto „Regional einkaufen – lokal stärken“ öffnen die Einzelhandelsgeschäfte zwischen 13 und 18 Uhr ihre Türen und schaffen so eine besondere Verbindung zwischen dem Markt und dem vielfältigen städtischen Einzelhandel. Mit verschiedenen Begleitaktionen wird die enge Verzahnung von regionalem Einzelhandel und direkter Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte in den Mittelpunkt gerückt. Dieses Engagement unterstreicht die Stadt Speyers Ziel einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Wirtschaftsförderung.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler lädt alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus nah und fern herzlich ein: „Der 30. Bauernmarkt ist nicht nur ein Jubiläum, sondern auch ein Fest der regionalen Identität. Nutzen Sie dieses besondere Wochenende, um die außergewöhnliche Vielfalt unserer Stadt und Region zu entdecken – sowohl auf dem traditionellen Markt als auch in unseren lokalen Geschäften.“

Der Bauernmarkt ist am Samstag, 20. September und Sonntag, 21. September 2025, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der verkaufsoffene Sonntag findet am 21. September 2025 von 13 bis 18 Uhr statt.

Weitere Informationen sowie das Ausstellendenverzeichnis werden rechtzeitig auf www.speyer.de/bauernmarkt veröffentlicht.

Quelle: Stadt Speyer