Maxdorf/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar- Der Schwimmbereich des Kreisbad Heidespaß in Maxdorf ist vorübergehend wegen eines technischen Defekts geschlossen. Die Sauna ist davon nicht betroffen und kann weiterhin genutzt werden.
Der Defekt hatte sich durch einen Stromausfall in der Umgebung ergeben. Die nötigen Ersatzteile sind bereits bestellt und das Kreisbad-Team arbeitet mit Hochdruck an der Reparatur. Die Kreisverwaltung bittet um Beachtung und dankt den Badegästen für ihr Verständnis.
Quelle Rhein-Pfalz-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis – Schwimmbereich im Kreisbad Heidespaß vorübergehend geschlossen
