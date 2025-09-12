Rhein-Pfalz-Kreis – Herumtoben im Wasser: Hundeschwimmen im Aquabella(Mutterstadt) am 21. September

Mutterstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar.Spaß im Wasser für alle Hunde: Am Sonntag, 21. September, können sich die Vierbeiner wieder beim beliebten Hundeschwimmen im Aquabella Mutterstadt austoben.
Von 10 bis 18 Uhr werden an diesem Tag die Hunde zum Schwimmen und Spielen im Freibad von der Leine gelassen. Eintritt: 3 Euro. Für den normalen Badebetrieb ist das Hallenbad von 9 bis 18 Uhr geöffnet.
Quelle Rhein-Pfalz-Kreis
