Niedernhall/ Aus der MRN-News Nachbarschaft – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft
Der 18-Jährige, welcher am Donnerstagabend einen 12-jährigen Fahrradfahrer in Niederhall angefahren haben soll befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige wurde am Freitagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn – Außenstelle Schwäbisch Hall wegen des Verdachts
des Todschlags beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Heranwachsende wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Künzelsau dauern an.
Niedernhall – Nachtrag: 18-jähriger fährt 12-jährigen nach Streit tot
Niedernhall/ Aus der MRN-News Nachbarschaft – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft