Neckargemünd – Instandsetzung an einer Wasserleitung in der Altstadt

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, 16. September 2025, ab 20 Uhr führen die Stadtwerke Neckargemünd Instandsetzungsarbeiten an Ventilen einer Wasserleitung in der Schiffgasse, im Hanfmarkt und in der Bahnhofstraße in der Neckargemünder Altstadt durch. Die Arbeiten sind erforderlich, um weiterhin eine sichere Versorgung mit Trinkwasser zu gewährleisten.Die Stadtwerke Neckargemünd bemühen sich, die Einschränkungen für Anwohnende und Gewerbetreibende so gering wie möglich zu halten. Während der etwa fünf Stunden andauernden Arbeiten wird die Wasserversorgung vorübergehend unterbrochen. Die betroffenen Anwohnenden und Gewerbetreibenden wurden im Vorfeld per Handzettel informiert.
Während der Arbeiten sind Rettungswege jederzeit sichergestellt. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie für Radfahrende gibt es keine Einschränkungen.
Quelle: Stadtwerke Heidelberg