Mannheim – Südwestmetall: Kurz nach Beginn des Ausbildungsjahres sind noch zahlreiche Lehrstellen in der M+E-Industrie unbesetzt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Suck: „Die Praktikumswochen bieten in den Herbstferien und den zwei Schulwochen davor wieder Einblicke in viele Berufsbilder“

Kurz nach Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind noch zahlreiche Lehrstellen in der Metall- und Elektroindustrie (M+E) unbesetzt. „Auch jetzt kann man noch kurzfristig in eine Ausbildung einsteigen. Die Chancen für die Jugendlichen sind weiterhin gut“, sagte der Geschäftsführer der Bezirksgruppe Rhein-Neckar-Odenwald des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Arnd Suck, am 10.09.2025 in Mannheim. „Die Wahl des richtigen Berufs ist ein entscheidender Schritt im Leben junger Menschen. Orientierung und Ermutigung sind dabei wichtiger denn je“, erklärte Suck.

Um den Jugendlichen einen besseren Einblick in die Vielfalt der Ausbildungsberufe zu ermöglichen, finden in den Herbstferien und den zwei Schulwochen davor (13. bis 31. Oktober 2025) wieder in ganz Baden-Württemberg Kennenlernpraktika im Rahmen der Praktikumswochen statt. Die Aktion wird von Südwestmetall, den Kammern, der Landesregierung, der Bundesagentur für Arbeit sowie dem Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT unterstützt. „Hier haben junge Menschen die Möglichkeit, unterschiedliche Betriebe und deren Ausbildungsangebote in mehreren Tagespraktika unkompliziert kennenzulernen“, erläuterte der Bezirksgruppen- Geschäftsführer.

„Wer verschiedene Berufe selbst erlebt, findet leichter heraus, was zu ihm passt, was begeistert und wo eigene Talente liegen. Die Tagespraktika geben jungen Menschen die Chance, solche Erfahrungen zu sammeln – und sie öffnen Türen zu einer Zukunft mit guten Perspektiven“, erklärte Suck. Auch während der Schulzeit ist eine Teilnahme möglich; dafür können die Jugendlichen eine Befreiung vom Unterricht beantragen.

Für die Unternehmen sind die Praktikumswochen ebenfalls ein echter Vorteil: Sie erhalten direkten Zugang zu motivierten Jugendlichen, können diese in der Praxis kennenlernen und für berufliche Perspektiven im eigenen Haus begeistern. „Angesichts der demografischen Entwicklung ist das ein zentraler Beitrag, um unseren Fachkräftenachwuchs zu sichern“, so der Bezirksgruppen-Geschäftsführer.

Auf der Plattform der Praktikumswochen (https://praktikumswoche.de/regionen/baden-wuerttemberg) können sich Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse sowie interessierte Betriebe bereits jetzt anmelden.

Quelle: Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. (Südwestmetall)