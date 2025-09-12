Mannheim – Offene Sprechstunde für Kopf-Hals-Tumoren



Mannheim /Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zur europaweiten Aufklärungswoche zu Kopf-Hals-Tumoren bietet das Universitätsklinikum Mannheim eine kostenfreie offene Sprechstunde an.

Wer befürchtet, möglicherweise an einem Kopf-Hals-Tumor erkrankt zu sein oder sich über Risikofaktoren und Behandlungsmöglichkeiten informieren will, kann

am Freitag, 19. September,

von 9 bis 12 Uhr,

im Universitätsklinikum Mannheim,

Theodor-Kutzer-Ufer 1-3,

Haus 1, Ebene 1, Sekretariat Frau Prof. Rotter (Zimmer 69),

mit Experten der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie des Universitätsklinikums Mannheim sprechen und eine Tumorvorsorgeuntersuchung erhalten.

Kopf-Hals-Tumoren gehören weltweit zu den häufigsten Krebserkrankungen und treten in der Mundhöhle, im Rachen, am Kehlkopf sowie an der Luftröhre auf. Wird ein Kopf-Hals-Tumor rechtzeitig erkannt, sind die Heilungs- und Überlebenschancen gut. Beginnt die Behandlung allerdings erst in einem fortgeschrittenen Stadium, versterben rund zwei Drittel der Patienten innerhalb von nur fünf Jahren.

Anzeichen für Kopf-Hals-Tumoren lassen sich mit der eingängigen „Eines-für-Drei-Regel“ leicht erkennen. Tritt eines der folgenden Symptome über einen Zeitraum von drei Wochen auf, sollte man sie von einem Hals-Nasen-Ohren Arzt abklären lassen:

· Halsschmerzen

· Hartnäckige Heiserkeit

· Wunden der Zunge, nicht heilende Mund­geschwüre, rote oder weiße Flecken im Mund

· Schmerzhaftes oder erschwertes Schlucken

· Fremdkörpergefühl in Rachen oder Hals

· Einseitig verstopfte Nase oder blutige Absonderungen

Über diese Früherkennungsregel informieren die HNO-Experten der UMM ebenso wie über die Risikofaktoren für Kopf-Hals-Tumoren: Rauchen, Alkohol und bestimmte Varianten des Humanen Papilloma-Virus (HPV), gegen das es inzwischen wirksame Impfungen gibt.

Die Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie der UMM ist als „Kopf-Hals-Tumorzentrum“ nach den Standards der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifiziert. Mehrere Experten befassen sich dort schwerpunktmäßig mit der interdisziplinären Diagnose und Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren.

Die Beratung und Information in der offenen Sprechstunde ist kostenfrei, es ist keine Anmeldung erforderlich.

Quelle: Universitätsklinikum Mannheim