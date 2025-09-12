Mannheim – Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmittag um 12:55 Uhr befuhr ein 57-jähriger Opel-Fahrer den Meeräckerplatz in Fahrtrichtung Lindenhofstraße. An der Einmündung zur Lindenhofstraße missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden und auf der Lindenhofstraße fahrenden 70-jährigen Motorradfahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten, wodurch der 70-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.
Quelle: Polizeipräsidium Mannheim