Ludwigshafen – Melmer Strickgruppe spendet für neue Kirchenbeleuchtung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Strahlender Sonnenschein, fröhliche Gespräche und bunt bestückte Stände prägten am Samstag, den 6. September, das Bild vor der prot. Markuskirche. Die Strickgruppe Melm hatte zu einem besonderen Kreativstand eingeladen und begeisterte die Besucherinnen und Besucher mit liebevoll handgefertigten Strickwaren und kleinen Geschenkideen.

Mit viel Herzblut, Geduld und Fingerfertigkeit hatten die Mitglieder der Gruppe ihre Werke vorbereitet – vom kuscheligen Schal über dekorative Accessoires bis hin zu originellen Kleinigkeiten. Der Erlös kam jedoch nicht ihnen selbst zugute: Die engagierten Frauen strickten für ein Licht, im wahrsten Sinne des Wortes.

Am Ende der Aktion durfte die Gruppenleiterin Frau Jowanka Varga die gesammelte Spende an den Förderverein Jakobuskirche e.V. überreichen. Mit großer Freude nahm die 1. Vorsitzende Frau Brigitte Roos die Unterstützung entgegen. „Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft und dankbar für die wertvolle Arbeit dieser tollen Gemeinschaft“, betonte Roos bei der Übergabe.



Die Spende ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur neuen Beleuchtung der Jakobuskirche, die künftig das Gotteshaus in warmem Glanz erstrahlen lassen soll. Doch der Förderverein ist weiterhin auf Spenden angewiesen, um das Projekt vollständig realisieren zu können.

Wer ebenfalls dazu beitragen möchte, die Jakobuskirche ins rechte Licht zu rücken, kann den Förderverein Jakobuskirche e.V. mit einer Spende unterstützen:

IBAN: DE16 6709 0000 0097 5202 08

Mit vereinten Kräften soll bald nicht nur der Glaube, sondern auch das Gotteshaus selbst in neuem Licht erstrahlen.

Quelle Roos