Ludwigshafen – Florian Grieb neuer Stadtjugendpfarrer in Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Florian Grieb ist der neue Stadtjugendpfarrer in Ludwigshafen. Der 35-Jährige ist jetzt an dem Ort tätig, an dessen Aufbau er als Jugendlicher beteiligt war. „Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen“, sagt er. Bereits am 1. Juli hat er offiziell die Nachfolge von Pfarrerin Florentine Zimmermann angetreten, die im Frühjahr ihren Aufgabenbereich gewechselt hat. Florian Grieb ist in Altrip aufgewachsen, wo er nach seiner Konfirmation in die Jugendarbeit einstieg. Dort war er Vorstandsmitglied der Evangelischen Jugend, was ihn wiederum in den Kirchenbezirk führte. Dadurch hat er bei der Entstehung der Jugendkirche in Ludwigshafen-Süd mitgewirkt. Hier konnte er selbstbestimmt, selbstwirksam und mit viel Spaß ehrenamtlich tätig sein. Das begeisterte Florian Grieb und prägte ihn. So reifte sein Entschluss, Evangelische Theologie zu studieren und Pfarrer zu werden. „Ich habe als Jugendlicher Kirche so erlebt und gestaltet, wie ich das wollte“, sagt er. „Das möchte ich jetzt als Stadtjugendpfarrer den jungen Menschen ebenso ermöglichen.“ „Jugendliche haben großes Interesse an spirituellen Fragen“, meint er. Diese Erfahrung hat er unter anderem im Vikariat gemacht, dem praktischen Teil der Ausbildung für den Pfarrberuf. Das führte ihn in die Berufsbildende Schule Technik 2 und in die Erich-Kästner-Grundschule in der Ludwigshafener Innenstadt. Das Gemeindevikariat absolvierte Florian Grieb in den Ludwigshafener Kirchengemeinden Jona und Süd.

Als frisch examinierter Pfarrer blieb er der Stadt treu: Seit 2021 unterstützte er seine Kolleginnen und Kollegen in der Jona-Kirchengemeinde und in Oggersheim. Das Stadtjugendpfarramt übernahm Grieb nach dem Weggang von Florentine Zimmermann im Frühjahr zunächst vertretungsweise. Die Rückkehr an die Jugendkirche sieht er als Vorteil: „Ich kenne bereits die Strukturen und viele Menschen, die hier arbeiten.“ Mit der Evangelischen Jugend Ludwigshafen und seinem Team im Stadtjugendpfarramt will Florian Grieb das Konzept für die Jugendarbeit weiterentwickeln. Erfolgreiche Angebote werden fortgeführt, verspricht er und nennt als Beispiele das Projekt Kindervesperkirche, das „Konfi-Camp“, die Bastel-Samstage sowie Freizeiten und Spielaktionen in den Schulferien.

Termin

Offiziell ins Amt eingeführt wird Florian Grieb beim Neujahrsempfang der Evangelischen Jugend Ludwigshafen am 10. Januar. Genaue Angaben zur Uhrzeit und zum Ort folgen rechtzeitig vor dem Termin.

Quelle:

Fotovermerk: Prot. Dekanat LU/Gebhardt