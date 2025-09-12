Ludwigshafen – Einbruch in Vereinsgebäude – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch (10.09.2025, 22:30 Uhr) auf Donnerstag (11.09.2025, 9 Uhr) in ein Vereinsheim und die angrenzende Gaststätte in der Friedrichstraße (nähe Ernst-Eiselen-Straße) ein und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .
Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz