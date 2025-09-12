Ludwigshafen – Bezauberndes Kinderstück Summ & Brumm für Kinder ab 3 Jahren im Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Summ & Brumm – Mit dem bezaubernden Kinderstück Summ & Brumm für Kinder ab 3 Jahren gastiert das Theater Marabu Bonn am Sonntag, 28.9. um 16 Uhr und am Montag, 29.9.2025 um 10 Uhr im Gläsernen Foyer der Pfalzbau Bühnen.



Was mag es mit den ulkigen Gestalten in bunten Schlafsäcken auf sich haben, die auf der Bühne herumhüpfen und seltsame Geräusche von sich geben? Sie stellen sich als Summ und Brumm vor, was auf irgendwas mit Insekten hindeutet. Schließlich schlüpfen sie aus ihren Ko¬kons und nehmen ihr Publikum mit auf die Erkundung unterschiedlicher Klänge und Da-seinsformen. Ausgestattet mit Blockflöte, Klarinette und Gitarre verwandeln Summ und Brumm (Perfomance, Musik: Tobias Gubesch, Silas Eifler, Alina Loewenich in variabler Be-setzung) die Bühne allmählich in ein lebendiges Biotop. Witzig sind die an Fäden wie Puppen geführten pelzigen Raupen, die bauchgrummelnd ihre Unzufriedenheit kundtun. Ein Kopf¬hörer verwandelt sich in ein Insekt, und Rucksäcke können wie Hündchen herumtrippeln. Auf spielerische Weise setzt sich das Regieteam Tina Jücker und Claus Overkamp in ihrer in Kooperation mit dem Theater Bonn entstandenen Aufführung Summ & Brumm für bessere Lebensräume und eine gesunde Umwelt ein. Die lustig bunte und etwas schrille Ausstattung zur Aufführung stammt von Regina Rösing.

Einheitspreis 9 € / ermäßigt 6 €, Familienpaket 27 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau

Summ & Brumm ©Ursula Kaufmann