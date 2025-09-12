Landau – Umgestürzter Baum

Landau/Böllenborn (ots) Am 11.09.2025, gegen 11.20 Uhr, musste aufgrund eines umgestürzten Baumes, welcher teilweise auf der Hochspannungsleitung lag, die L492, zwischen Böllenborn und Reisdorf für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden.
- Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag war 68-Jähriger mit seinem Nissan auf der L 637 in Richtung Edingen unterwegs. Um kurz nach 14:30 Uhr musste er an der Einmündung zur Maaßstraße an einer roten Ampel halten. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 45-Jähriger mit einem Mercedes aus Unachtsamkeit auf den vor ihm befindlichen Nissan auf. Durch die Wucht ... Mehr lesen»
- Niedernhall / Künzelsau / Aus der MRN-News Nachbarschaft – Am Donnerstag, den 11.9.2025, wurde in Niedernhall ein 18-Jähriger festgenommen, nachdem er zuvor einen 12-Jährigen mit seinem Auto überfahren haben soll. Gegen 20:20 Uhr waren der 18-jährige und dessen Begleiter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Criesbacher Straße aus bisher ungeklärten Gründen mit zwei Kindern ... Mehr lesen»
- Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Auf Einladung des direkt gewählten Speyerer Landtagsabgeordneten Michael Wagner (CDU) besuchte der Jugendstadtrat Speyer den rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz. Begleitet wurde die Gruppe vom Politikwissenschaftler Michael Salzer und der Sozialarbeiterin Lena Schlate. Wagner empfing die Jugendlichen vor dem Deutschhaus, wo auch ein gemeinsames Foto entstand. Nach einer Einführung durch die Landtagsverwaltung nahmen die ... Mehr lesen»
- Maxdorf/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar- Der Schwimmbereich des Kreisbad Heidespaß in Maxdorf ist vorübergehend wegen eines technischen Defekts geschlossen. Die Sauna ist davon nicht betroffen und kann weiterhin genutzt werden. Der Defekt hatte sich durch einen Stromausfall in der Umgebung ergeben. Die nötigen Ersatzteile sind bereits bestellt und das Kreisbad-Team arbeitet mit Hochdruck an der Reparatur. Die Kreisverwaltung ... Mehr lesen»
- Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 13. September 2025, jährt sich der Geburtstag von Friedrich Ludwig von Sckell zum 275. Mal. Der bedeutende Gartenkünstler ist einer der Pioniere des englischen Landschaftsgartens in Deutschland. Die ersten Spuren seines Schaffens finden sich im Schlossgarten Schwetzingen. Bei einem herbstlichen Spaziergang durch bunt gefärbte Baumalleen, über geschwungene Wege und entlang stimmungsvoller ... Mehr lesen»
- Germersheim / Neuburg – Kaum im Wasser und schon auf und davon: Die jungen Sumpfschildkröten tauchten schnell ab in ihren neuen Lebensraum und waren für die Umstehenden verschwunden. Rund 60 Jungtiere wurden am 10. September in die Gewässer an der deutsch-französischen Grenze bei Neuburg ausgesetzt mit dem Ziel, die Population weiter zu vergrößern. „Dieses Projekt ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem Schuljahresbeginn 2025/26 stehen in Mannheim zahlreiche Neuerungen im Bildungsbereich an – von erweiterten Sprachförderprogrammen über den Ausbau der Ganztagsschulen bis hin zu wichtigen Baumaßnahmen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote SprachFit startet in Mannheimer Kitas Zum Schuljahr 2025/26 beginnt die Umsetzung des neuen Förderangebots SprachFit in mehreren Einrichtungen. Im Rahmen von SprachFit erhalten Kinder ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die neue Gneisenaubrücke steht nach rund zwei Jahren Bauzeit kurz vor ihrer Fertigstellung. Die barrierefreie Rad- und Fußgängerbrücke, die auf 120 Metern über die Bahngleise nahe des Heidelberger Hauptbahnhofs führt, wird voraussichtlich Ende 2025 eröffnet. Mit einer Breite von sechs Metern bieten sie viel Platz für alle, die mit dem ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen ihrer Sommertouren haben der Erste Bürgermeister Jürgen Odszuck und Umweltbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain am Dienstag, 9. September 2025, gemeinsam eine Fernwärmebaustelle in Heidelberg-Neuenheim besucht, bei der auch Straßen und Abwasserkanäle erneuert wurden. Vor Ort informierten sie über den aktuellen Stand der Baumaßnahme und die weiteren Planungen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg hebt vom 19. bis 21. September 2025 den Abschnitt des neuen Wehrsteges mit einem Mobilkran über den Kraftwerkskanal am Wehr Wieblingen von der Vangerowstraße aus ein. Dieser Einhub erfordert eine dreitätige Vollsperrung der Vangerowstraße im Bereich zwischen Gneisenaustraße und Mannheimer Straße. Die Sperrung für den motorisierten Individualverkehr ... Mehr lesen»
