Heppenheim – Fachwerk und Wein – Genussvoll durch die Stadt flanieren

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, den 21. September, um 16:00 Uhr bietet die Tourist Information Heppenheim zum letzten Mal in diesem Jahr die beliebte öffentliche Führung „Fachwerk und Wein“ an. Dieser besondere Stadtrundgang dauert rund 90 Minuten und verbindet Fachwerkkunst mit Weingenuss. Treffpunkt ist vor dem Kurmainzer Amtshof (Amtsgasse 5). Während der Tour zu Heppenheims Sehenswürdigkeiten werden drei lokale Weine verkostet. Das Probierglas darf von den Teilnehmenden als kleines Souvenir behalten werden. Die Tickets kosten 26,00 Euro pro Person und müssen vorab in der Tourist Information erworben werden. Weitere Informationen bei der Tourist Information Heppenheim unter 06252 13-1171/-1172 oder unter tourismus@stadt.heppenheim.de.
Quelle: Stadt Heppenheim