Frankenthal – Nationales Schwimmfest findet statt – OstparkBad und OstparkSauna an diesen Tagen geschlossen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 20. September 2025, und Sonntag, 21. September 2025, ist das OstparkBad und die OstparkSauna ganztägig für die Öffentlichkeit geschlossen. “An diesem Wochenende erwarten wir überregionale Teilnehmer des Nationalen Schwimmfest in Frankenthal”, informiert Daniel Münkel, Teamleitung Bäderbetrieb. Der Frankenthal Schwimmerverein (FSV) ist Ausrichter dieser Veranstaltung. Damit die zahlreichen Schwimmer ihr Turnier auf allen Bahnen durchführen können, wird das Bad inklusive Sauna in dieser Zeit für den öffentlichen Publikumsverkehr geschlossen bleiben. „Das Nationale Schwimmfest zeigt, dass das OstparkBad weit mehr ist als ein Ort der Freizeitgestaltung – es ist auch ein Sportstandort mit überregionaler Strahlkraft. Solche Veranstaltungen bereichern die Stadt und stärken unsere Vereine”, informiert Karmen Strahonja, Geschäftsführerin der Frankenthaler Bäder & Park Betriebsgesellschaft. Bereits zum dritten Mal findet dieses jährlich stattfindende Turnier im OstparkBad in Frankenthal statt. “Wir können so einen kleinen Beitrag für die sportliche Vereinswelt leisten, sodass die Schwimmerinnen und Schwimmer in einem dafür ausgelegten Rahmen ihr Turnier erfolgreich absolvieren können. Deshalb werben wir bei unseren Badegästen um Verständnis und wünschen natürlich den Teilnehmern viel Erfolg bei ihren Wettkämpfen”, erläutert Daniel Münkel. Weitere Informationen unter www.ostparkbad.de.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken