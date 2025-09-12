Eberbach – Schulbaumaßnahmen während der Ferien

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in Eberbach wurde während der Sommerferien an der Renovierung der städtischen Schulen gearbeitet, um den Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrkräften einen frischen Start ins neue Schuljahr zu ermöglichen:

In der Dr. Weiß-Schule wurden mehrere Räume gestrichen und mit Schallschutzdecken ausgestattet, teilweise wurde auch der Bodenbelag erneuert.

Verzögerungen gab es leider bei der Bodensanierung der Mehrzweckhalle der Dr. Weiß-Schule. Hier konnte die ausführende Firma nicht so schnell arbeiten wie geplant. Zwar ist der neue Boden bis auf den Oberbelag inzwischen eingebracht, wegen der technischen Anforderungen müssen die restlichen Arbeiten aber durch eine Spezialfirma erbracht werden, die erst kommende Woche wieder zur Verfügung steht. Ab 06.10. soll die Halle mit rundum erneuertem Boden wieder für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen.

Im Steige-Schulzentrum wurden mehrere Klassenräume neu gestrichen und der Lehrerparkplatz um neue asphaltierte Stellplätze erweitert.

Die Energetische Sanierung der Steige-Grundschule hat mit dem Abschluss der Fassadenbauarbeiten einen wichtigen Meilenstein erreicht und wird innerhalb der nächsten Wochen mit Abschluss der Putz- und Malerarbeiten abgeschlossen. Die Gerüste im Schulhof sind abgebaut und die Spielbereiche pünktlich zum Schulstart wieder freigegeben, die durch den Umbau entfallenen Überdachungen der Eingangsbereiche wurden durch den städtischen Bauhof wieder hergestellt.

Die Aula im Hohenstaufen-Gymnasium konnte bereits vor Ferienbeginn für die Einschulungsveranstaltung der neuen fünften Klassen genutzt werden. Über die Ferien erfolgte nun die Fertigstellung des Vor- und Nebenraums sowie die Installation der Medientechnik, sodass der Schule nun ein renovierter und topmoderner Veranstaltungsraum zur Verfügung steht.

Quelle: Hohenstaufen-Gymnasiums