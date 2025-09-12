Bobenheim-Roxheim – Unfall mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl

Bobenheim-Roxheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 11.09.2025, gegen 11:20 Uhr, kam es im Kreisverkehr in 67240 Bobenheim-Roxheim zu einem Unfall mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl. Die 87-Jährige erlitt Verletzungen am linken Arm. Die 87-Jährige Fahrerin des elektrischen Krankenfahrstuhls befuhr den Geh- und Radweg der Haardtstraße in Richtung Kreisverkehr. Von dort aus fuhr sie entgegengesetzt der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein. Während sie den Kreisverkehr befuhr kam ihr in vorgeschriebener Fahrtrichtung ein Wohnmobil entgegen. Daraufhin versuchte die 87-Jährige Frau dem Wohnmobil auszuweichen und fuhr auf die Verkehrsinsel auf. Aufgrund des hohen Randsteins kippte der elektrische Krankenfahrstuhl mit der 87-Jährigen Frau auf die Straße. Ob die Verletzung durch das Sturzgeschehen oder durch andere Einwirkung entstanden ist, ist aktuell unklar. Die Frau wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreisverkehr gesperrt.

