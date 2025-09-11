Wiesloch. Die Kolpingsfamilie Wiesloch und der kath. Kirchenchor St.Laurentius Wiesloch laden ihre Mitglieder und Freunde herzlich ein zur Hockete am Samstag 13. September 2025. Treffpunkt ist um 15:45 Uhr am Adenauerplatz, Schloßstr. 1, 69168 Wiesloch, zu einem etwa halbstündigen Spaziergang. Danach folgt ein gemütliches Beisammensein im
Gemeindehaus St. Laurentius, Schloßstr. 1, 69168 Wiesloch.
Weitere Informationen finden Sie auf
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-wiesloch/
Wiesloch – Kolpingsfamilie Wiesloch: Hockete
