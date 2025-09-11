Wiesloch – A6: Eingeschränkte Verkehrsführung zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg (32) und Sinsheim (33a)

Wiesloch / Bad Rappenau. Nach Mitteilung der Projektgesellschaft ViA6West sind auf der A6 für Arbeiten an den Entwässerungsleitungen zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg (32) und Sinsheim (33a) in beiden Fahrtrichtungen verkehrliche Einschränkungen erforderlich.

Die Arbeiten finden voraussichtlich im Zeitraum von Sonntag, 14.09.2025 bis Mittwoch, 17.09.2025 statt, jeweils in den Abend- bzw. Nachtstunden von 20:00 Uhr – 06:00 Uhr des Folgetages.

Während dieser Zeit kommt es in lokalen Arbeitsstellen von wenigen Hundert Metern Länge in beiden Richtungsfahrbahnen zu Fahrstreifenreduzierungen verbunden mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h.

Verkehrsteilnehmende werden um besondere Beachtung und Verständnis gebeten. Es wird besonderer Wert daraufgelegt, die Unannehmlichkeiten und Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmenden so gering wie möglich zu halten.

Sollten die Arbeiten früher als geplant fertiggestellt sein, wird die Einschränkung entsprechend zeitnah aufgehoben.

Quelle Autobahn GmbH