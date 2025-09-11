Schifferstadt – 27.09.2025: Freiwilligenaktion auf dem Waldfriedhof Schifferstadt

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 27. September starten der Umweltbeauftragte Frank Schmitt und die städtische Klimaschutzmanagerin Elisa Jung eine Freiwilligenaktion auf dem Waldfriedhof. Von 10 bis 14 Uhr sind alle, die Lust und Zeit haben, herzlich eingeladen, die Lokale Agenda dabei zu unterstützen eine Fläche für verschiedene Insekten und Tiere zu gestalten. Treffpunkt ist am Eingang zum Waldfriedhof in der Herzog-Otto-Straße. Für das leibliche Wohl ist bei einer gemeinsamen Mittagspause gesorgt. Ein Steinhaufen für Eidechsen und andere Tiere, die sich gerne sonnen und verstecken, und eine Totholzhecke – ähnlich der, die bei der Freiwilligenaktion im Februar nahe dem Südbahnhof entstanden ist – stehen auf der Agenda. „Außerdem wollen wir ein Sandarium anlegen“ erklärt Jung, „dafür schütten wir Sand etwa einen halben Meter hoch auf. Wildbienen und andere Insekten können sich dort ihre Tunnel graben.“ Auch ein sogenannter „Käferkeller“ – ein etwa ein Meter tiefes, mit Totholz aufgefülltes Loch – ist geplant. Falls noch Zeit ist, soll ein Feuchtbiotop für Amphibien entstehen. Material und Werkzeug stellen die Stadtwerke Schifferstadt zur Verfügung. Mitzubringen sind Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk. Wer mit anpacken will, kann sich bis Mittwoch, 24. September anmelden unter elisa.jung@schifferstadt.de oder unter umweltbeauftragte@schifferstadt.de

Quelle: Stadtverwaltung Schifferstadt