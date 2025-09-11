Mannheim – Wir suchen Bereitschaftspflegefamilien für die Kleinsten in Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Kinder bis sechs Jahre, die aufgrund einer akuten Krisensituation nicht in ihren Familien bleiben können, werden bis zur Klärung der familiären Verhältnisse zeitlich befristet in einer Bereitschaftspflegefamilie betreut. Das Jugendamt Mannheim sucht Familien, die vorwiegend Säuglinge und Kleinkinder für eine befristete Zeit aufnehmen. Damit helfen sie den betroffenen Säuglingen und Kleinkindern, während das Jugendamt die familiären Verhältnisse der Eltern überprüft, Rückkehroptionen zu ihnen abwägt oder Unterbringungsalternativen in langfristige Pflegefamilien einleitet.

Ein Informationsabend für an der Bereitschaftspflege interessierte Familien wird am Mittwoch, 24. September 2025, um 18 Uhr, beim Pflegekinderdienst im Kaiserring 14-16 in Mannheim angeboten.

Interessierte Personen werden um vorherige Anmeldung beim Team des Pflegekinderdienstes im Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt per E-Mail an pflegekinderdienst@mannheim.de gebeten.

Zusätzliche Informationen zur Bereitschaftspflege unter: www.mannheim.de/pflegekind.