Mannheim – Umbau der Freiburger Straße in Seckenheim abgeschlossen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Mannheim hat die Freiburger Straße zwischen der Seckenheimer Hauptstraße und der Zähringer Straße in Mannheim Seckenheim umgebaut. Die im August 2025 begonnene Maßnahme konnte nun abgeschlossen werden. Die Freiburger Straße ist für den motorisierten Individualverkehr nur noch als Einbahnstraße ab der Zähringer Straße in Fahrtrichtung Seckenheimer Hauptstraße nutzbar. Der Radverkehr kann die Straße weiterhin in beide Richtungen befahren.

Neben der Einrichtung der Einbahnstraßenregelung wurde die Beschilderung vor Ort angepasst sowie neue Parkstands- und weitere Markierungsarbeiten ausgeführt. Insgesamt belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf ca. 15.000 Euro.

Mit der Einrichtung der Einbahnstraßenregelung, die auf Anregung des Bezirksbeirates Seckenheim geplant und nun umgesetzt wurde, soll der Schulweg zu Beginn des neuen Schuljahres sicherer sein.

Quelle: Stadt Mannheim