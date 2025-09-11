Mannheim – Freitag, 13. September 2025, 18:00 – 23:30 Uhr – Erste Nacht des offenen Denkmals im Wasserturm

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Freuen Sie sich auf ein stimmungsvolles Erlebnis mit den beleuchteten Wasserspielen rund um den Wasserturm. Die Veranstaltung ist Teil eines vielfältigen Programms an rund 50 Standorten in der Mannheimer Innenstadt.

Samstag, 14. September 2025, 11:00 – 16:30 Uhr:

Tag des offenen Denkmals im Wasserturm.

Erleben Sie die Geschichte des Mannheimer Wahrzeichens und erfahren Sie Spannendes über die Anfänge der zentralen Wasserversorgung in Mannheim.



Samstag, 20. September 2025, 10:00 – 16:00 Uhr:

Tag der offenen Tür im Wasserwerk Käfertal

Ein Blick hinter die Kulissen des ältesten MVV-Wasserwerks erwartet Sie. Neben Führungen durch die historischen Anlagen gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Livemusik, einem XXL-Foodtruck, einem Kinderprogramm und weiteren Aktionen rund um das Mannheimer Trinkwasser.

Wichtiger Hinweis zur Anreise am 20. September:

Aufgrund der Baustellensituation rund um das Wasserwerk empfehlen wir die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad. Alternativ steht ein kostenfreier Shuttlebus vom Parkplatz NTM Altes Kino Franklin (Birkenauer Str. 724) zur Verfügung.