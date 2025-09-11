Mannheim – Die unersättliche Kamera: Vortrag von Prof. Dr. Claude W. Sui: – Fotografie in der Weimarer Republik

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen der Ausstellung „Berlin, Paris und anderswo“ hält Prof. Dr. Claude W. Sui am Sonntag, 21.09. um 15.30 Uhr einen Vortrag zu „Die unersättliche Kamera – Fotografie in der Weimarer Republik“ in der Kunsthalle Mannheim.

In den 1920er- und 1930er-Jahren wurde die Fotografie nicht nur ein Medium der künstlerischen Ausdrucksform, sondern auch ein Instrument des sozialen Bewusstseins und Spiegelbild politischer und gesellschaftlicher Veränderungen. Der Fotojournalismus erlebte seine Hochphase. Es entstand ein neuer Typus des „rasenden Bildreporters“, der die verschiedenen, nach Fotos hungrigen Bildagenturen und Zeitschriften belieferte.

Prof. Dr. Claude W. Sui (*1959, lebt in Mannheim) ist seit 2002 Leiter des Forums Internationale Photographie an den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim und international für seine kuratorische und forschungsgestützte Arbeit zur Geschichte der Fotografie bekannt.

Die Ausstellung „Berlin, Paris und anderswo“ von Mario von Bucovich ist noch bis einschließlich Sonntag, den 05.10. in der Kunsthalle Mannheim zu sehen. Besucher*innen können die letzte Gelegenheit nutzen und an einem der diversen Führungsformate teilnehmen.

FÜHRUNGEN

Sonntag, 14.09., 12 Uhr – Überblicksführung

Mittwoch 17.09., 12.30 Uhr – Mittagspausenführung

Samstag 20.09., 15.30 Uhr – Kuratorinnenführung

Donnerstag, 25.09., 10.30 Uhr – Überblicksführung

Mittwoch, 01.10., 18.30 Uhr – Überblicksführung

Freitag, 03.10., 12 Uhr – Überblicksführung

Sonntag, 05.10., 15.30 Uhr – Überblicksführung

Quelle: Kunsthalle Mannheim