Ludigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radar-kontrollen vor:
Montag, 15. September: Gartenstadt, Edigheim und Friesenheim; Dienstag, 16. September: Maudach, Mitte und Mundenheim; Mittwoch, 17. September: Nord, Oppau und Oggersheim; Donnerstag, 18. September: Pfingstweide, Rheingönheim und Süd; Freitag, 19. September: Ruchheim, West und Edigheim; Samstag, 20. September: Friesenheim, Oggersheim, Gartenstadt. Kurzfristige Änderungen behält sich die Stadtverwaltung vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen statt-finden.
Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 15. September bis 21. September 2025
Ludigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radar-kontrollen vor: