Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zuge einer Schwerpunktkontrolle am Freitag, 5. September 2025, hat die Verkehrsüberwachung des Bereiches Öffentliche Ordnung in Mundenheim mehrere Fahrzeuge abschleppen lassen und zahlreiche Verwarnungen erteilt. Während der Kontrolle im Zeitraum von 5 bis 8 Uhr ahndeten acht Mitarbeiter*innen Parkverstöße gegen absolute und eingeschränkte Halteverbotszonen sowie das Nichteinhalten des 5-Meter-Abstandes vor Kreuzungseinmündungen. Insgesamt erfolgten sieben Abschleppmaßnahmen und wegen der Parkvergehen wurden 63 Verwarnungen ausgesprochen.
Wegen eines aggressiv und bedrohlich auftretenden Fahrzeughalters sowie wegen eines falschen Kennzeichens an einem ordnungswidrig geparkten Fahrzeug zog die Verkehrsüberwachung in zwei Fällen die Polizei hinzu.
Anlässlich dieser Kontrolle appelliert der Bereich Straßenverkehr an alle Verkehrsteilnehmer*innen ihrer eigenen Verantwortung bewusst zu sein und sowohl im fließenden Verkehr als auch beim Parken im Interesse aller mehr Rücksicht zu nehmen.
Die Verkehrsüberwachung wird künftig auch in anderen Stadtteilen Schwerpunktkontrollen durchführen.
Quelle Stadt Lu
Ludwigshafen – Mundenheim: Sieben Fahrzeuge abgeschleppt und 63 Verwarnungen ausgesprochen
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zuge einer Schwerpunktkontrolle am Freitag, 5. September 2025, hat die Verkehrsüberwachung des Bereiches Öffentliche Ordnung in Mundenheim mehrere Fahrzeuge abschleppen lassen und zahlreiche Verwarnungen erteilt. Während der Kontrolle im Zeitraum von 5 bis 8 Uhr ahndeten acht Mitarbeiter*innen Parkverstöße gegen absolute und eingeschränkte Halteverbotszonen sowie das Nichteinhalten des 5-Meter-Abstandes vor Kreuzungseinmündungen. Insgesamt erfolgten sieben Abschleppmaßnahmen und wegen der Parkvergehen wurden 63 Verwarnungen ausgesprochen.