Ludwigshafen – Gregorianischer Choral und Gesänge der Hl. Hildegard von Bingen in Speyer und Oppau

Gregorianischer Choral und Gesänge der Hl. Hildegard von Bingen in Speyer und Oppau

Am 17. September feiert die Kirche den Gedenktag der erst 2012 heilig gesprochenen Hildegard von Bingen. Aus diesem Anlass singt das Ensemble Musica Palatina gregorianischen Choral und Gesänge der Äbtissin, Kirchenlehrerin und Komponistin. Die Leitung hat Chorleiter Markus Braun.

Zu hören sind die Antiphonen, Psalmen und Hymnen in einer Vesper am Mittwoch, dem 17.9.2025 um 18 Uhr in der Kirche des Klosters St. Magdalena ( Hasenpfuhlstraße 32,67346 Speyer ), sowie in der Vorabendmesse am Samstag, dem 20. September 2025 um 18 Uhr in der Kirche St. Martin ( Kirchenstr. 8, 67069 Ludwigshafen-Oppau ).

Das in Ludwigshafen beheimatete Ensemble Musica Palatina wurde 2023 gegründet und beschäftigt sich intensiv mit der liturgischen Musik des Mittelalters. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Musik entsprechend der ältesten überlieferten Handschriften des 9. und 10. Jahrhunderts zu interpretieren. Besonders gerne ist die Schola in Klöstern und Kirchen, in denen diese Musik Ihre Heimat hat/hatte, zu Gast. So sang sie u.a. bereits mehrmals in der Klosterkirche St. Norbert in Enkenbach und im ehem. Augustinerkloster Hl.Kreuz in Landau.

Der Leiter, Markus Braun, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Theorie und Aufführungspraxis der Gregorianik. Immer wieder wird er zu Vorträgen, Kursen und Gastdirigaten eingeladen.

Genießen Sie die Schönheit und den Reichtum dieser Gesänge! Entdecken Sie ein Jahrhunderte altes Kulturerbe!

