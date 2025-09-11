Ludwigshafen – CDU Mundenheim begrüßt konsequentes Vorgehen gegen Falschparker

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die CDU Mundenheim begrüßt ausdrücklich die Schwerpunktkontrollen der Verkehrsüberwachung in Mundenheim. Die Aktion vom 5. September 2025 durch die Verkehrsüberwachung des Bereichs Öffentliche Ordnung, bei der sieben Fahrzeuge abgeschleppt und 63 Verwarnungen ausgesprochen wurden, macht deutlich: Regelverstöße im ruhenden Verkehr werden ernst genommen und konsequent geahndet.

„Die Kontrollen sind ein wichtiges Signal: Verstöße im ruhenden Verkehr gehen zu Lasten aller – sie gefährden andere und

verschärfen die ohnehin angespannte Parksituation in Mundenheim. Deshalb hoffe ich, dass solche Schwerpunktaktionen künftig

regelmäßig stattfinden, insbesondere in den Bereichen Oberstraße und Mundenheimer Straße“, erklärt Raymond Höptner, CDU-

Landtagskandidat für den Wahlkreis Ludwigshafen I.

Durch das konsequente Vorgehen der Stadtverwaltung wird nicht nur für mehr Sicherheit im Straßenverkehr gesorgt, sondern auch die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in Mundenheim verbessert. Gleichzeitig zeigt sich, dass auch unsere Forderung als CDU Mundenheim nach verstärkten Kontrollen ernst genommen wird.

Quelle CDU-Kreisgeschäftsstelle

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken