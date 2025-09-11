Landau – Zukunft Bauen in den Landauer Weinbergen – Architektur-Studierende präsentieren am Donnerstag, 18. September, Ideen für Hallen und Aussiedlungen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie kann die Zukunft unserer Weinlandschaft aussehen? Müssen landwirtschaftliche Hallen grau und funktional sein – oder geht das auch schöner, nachhaltiger und mit mehr Bezug zur Umgebung? Am Donnerstag, 18. September, öffnet der Dorfgemeinschaftssaal in Landau Nußdorf ab 18 Uhr seine Türen für eine besondere Veranstaltung: Unter dem Motto „Weinwirtschaft – Landwirtschaftliches Bauen im Außenbereich“ präsentieren Architektur-Studierende der Universität Stuttgart ihre Entwürfe für nachhaltige Hallen und Aussiedlungen. Der Anlass ist aktuell: Immer wieder entstehen im Außenbereich große, funktionale Hallen in sehr einfacher Ausführung, die nicht immer gut ins Landschaftsbild passen. Um zu zeigen, dass es auch anders geht, haben die Studierenden im Sommersemester 2025 innovative Konzepte für drei Mustergrundstücke in Nußdorf und Arzheim entwickelt. Ihre Ideen reichen von modernen Hallenlösungen bis hin zu durchdachten Gesamtkonzepten für Aussiedlungen. Diese werden die Studierenden am Veranstaltungsabend gemeinsam mit Prof. Jens Ludloff und Architekt Patrick Sander vom Institut für Baukonstruktion der Universität Stuttgart vorstellen.

Oberbürgermeister Dominik Geißler, der die Veranstaltung gemeinsam mit Ortsvorsteher Thorsten Södging eröffnen wird, betont: „Unsere Weinlandschaft prägt nicht nur die Natur, sondern auch unsere Identität und touristische Attraktivität. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir beim landwirtschaftlichen Bauen Wege finden, die Funktionalität mit Nachhaltigkeit, guter Gestaltung und Baukultur zu verbinden. Ich bin gespannt, wie moderne Architektur und unsere regionale Tradition miteinander in Einklang gebracht werden könnten.“ Alle Interessierten sind eingeladen, die Entwürfe zu entdecken, mit den jungen Architektinnen und Architekten ins Gespräch zu kommen und gemeinsam über die Zukunft des Bauens in unserer Weinlandschaft zu diskutieren. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Quelle: Universität Stuttgart