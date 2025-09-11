Landau – Gemeinsam Gärtnern in Landau – Die Gartenwerkstatt der Jugendförderung freut sich über eine 1000-Euro-Spende des Freundeskreises Blühendes Landau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Es wird gemeinsam gegärtnert, geerntet und gekocht. In dem Urban-Gardening Mitmachprojekt der Jugendförderung wird die Natur und das Gärtnern mitten in der Stadt mit allen Sinnen erlebbar gemacht: Wie duftet ein blühendes Kräuterbeet? Wie fühlt sich Erde zwischen den Fingern an? Und wie schmeckt selbst geerntetes Gemüse und Kräuter? Es werden Kräutersirupe und Salben hergestellt, gemeinsam gekocht, Insekten-Tankstellen erkundet und ökologische Zusammenhänge entdeckt. Das Projekt fördert generationsübergreifenden Austausch und schafft einen niedrigschwelligen Zugang zu Umweltbildung. Der Freundeskreis Blühendes Landau unterstützt die Gartenwerkstatt mit einer Spende von 1000 Euro. „Ein großes Dankeschön an den Freundeskreis Blühendes Landau für diese stetige Unterstützung“, sagt die Beigeordnete Lena Dürphold. „Ohne engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vor allem Angelika Strauß mit ihrem grünen Daumen und Ideen, würde es die Gartenwerkstatt in dieser Form nicht geben. Zum Jahresende verabschieden wir sie nur sehr ungern. Umso schöner ist es, dass sie uns im nächsten Jahr bei Festivitäten weiterhin unterstützen wird. Für die kommende Pflanzsaison sehen wir uns mit verlässlichen Partnern und neuer, kreativer Energie bestens aufgestellt. Dabei bringen wir Menschen verschiedener Generationen und Sprachen zusammen – und genießen ganz nebenbei noch köstliche Speisen aus eigener Küche.“

Die Gartenwerkstatt der Jugendförderung Landau startet ins vierte Jahr. Seit 2022 gärtnern Kinder und Jugendliche dort regelmäßig im Jahreskreislauf. Im Jahr 2024 wurde das Angebot um einen Standort im Quartier Horst erweitert und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich im Mehrgenerationenhaus Landau am Danziger Platz unter der Telefonnummer 06341/13-5180 nach den aktuellen Terminen erkundigen oder diese auf der Homepage www.jufoelandau.com nachlesen. Die neuen Termine für das Gartenjahr 2026 werden im Frühjahr veröffentlicht. Als Ansprechpersonen stehen Hans-Jörg Menzel vom Mehrgenerationenhaus Landau (Mehrgenerationenhaus@landau.de) und die städtische Projektkoordinatorin der Gartenwerkstatt, Ina Rinck (ina.rinck@landau.de), gerne zur Verfügung.

Neben dem praktischen Gärtnern engagiert sich die Gartenwerkstatt auch konzeptionell für Umweltbildung. Als Mitinitiatorin der interaktiven Ausstellung Klima-Gourmet beteiligt sie sich vom 2. Oktober bis 16. November 2025 am Programm im Frank-Loebschen-Haus. Gemeinsam mit über 25 Partnerinnen und Partnern wurde ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Workshops und Vorträgen rund um Klima, Ernährung und Nachhaltigkeit entwickelt.

Quelle: Stadt Landau