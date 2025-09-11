Hemsbach – Jetzt bewerben: Hemsbacher „Galerie im Schloss“ bietet auch 2026 Künstlern wieder öffentlichen Raum

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metrpolregion Rhein-Neckar. Die Hemsbacher „Galerie im Schloss“ geht in ihr 17. Jahr und genießt mittlerweile großes Ansehen bei Künstlerinnen und Künstlern weit über die Region hinaus. Und sie nimmt eine wichtige und mittragende Rolle im Kulturgeschehen des Rhein-Neckar-Kreises und in der Metropolregion ein. Zur Beliebtheit der Galerie tragen auch die Räumlichkeiten des ehemaligen Rothschild-Schlosses bei, die mit ihren großen, lichten Flurflächen der drei Obergeschosse ein ideales und attraktives Umfeld für zeitgenössische Kunst bieten. Für das Jahr 2026 sind wieder sechs Ausstellungen geplant, zu denen die Hemsbacher „Galerie im Schloss“ jetzt einlädt. Künstlerinnen und Künstler, die sich für eine Ausstellung ihrer Werke interessieren, können sich ab sofort per Post oder per E-Mail mit einem „künstlerischen“ Lebenslauf sowie aussagefähigen Fotos der für die Ausstellung vorgesehenen Arbeiten bewerben. Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober 2025. Aus den eingegangenen Bewerbungen werden von einem sachkompetenten Kuratorium im November die Ausstellungen für das Jahr 2026 ausgewählt und terminiert.

Die „Galerie im Schloss“ verfolgt keinerlei kommerzielle Zwecke. Ziel ist es vielmehr, weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler zu fördern, aber auch etablierten Kunstschaffenden ein Forum zur Präsentation ihrer Werke zu bieten. Zu beachten ist, dass aus Platz- und Sicherheitsgründen eine Ausstellung von Skulpturen nur sehr eingeschränkt möglich ist. Bewerbungen senden Sie bitte per E-Mail an: heike.pressler@hemsbach.de oder schriftlich an folgende Adresse: Stadt Hemsbach, Heike Pressler, Schlossgasse 41, 69502 Hemsbach.



Weitere Informationen finden sich auf der städtischen Website www.hemsbach.de unter dem Menü Freizeit/Galerie im Schloss. Für Fragen steht Heike Pressler unter Tel. 06201/707-68 auch gerne persönlich zur Verfügung.

Foto: Stadt Hemsbach