Heidelberg – Weststadt: Am 10. September Start Glasfaserausbau in Eisenlohrstraße und Dantestraße

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Stadtteil Weststadt erfolgen derzeit Bauarbeiten für den Glasfaserausbau. Die Arbeiten betreffen die Eisenlohrstraße sowie die Dantestraße und dauern voraussichtlich bis Freitag, 10. Oktober 2025.

In dieser Zeit wird der Verkehr vor Ort folgendermaßen geführt:

• In der Dantestraße wird der Gehweg vollgesperrt und die Fahrbahn teilgesperrt. Eine Durchfahrt bleibt zu jederzeit möglich. Fußgängerinnen und Fußgänger können jederzeit passieren.

• In der Eisenlohrstraße erfolgen die Bauarbeiten abschnittsweise in mehreren Bauabschnitten mit Längen zwischen 20 und 50 Metern. Eine Durchfahrt bleibt jederzeit möglich. In jedem Bauabschnitt können Fußgängerinnen und Fußgänger den jeweils gegenüberliegenden Gehweg nutzen. An Engstellen werden für eine sichere Durchfahrt vorübergehende Halteverbote eingerichtet.

• Für die Feuerwehr und die Abfallwirtschaft bleiben die Einfahrtsbereiche frei; falls notwendig, werden kurzfristig zusätzliche Halteverbote eingerichtet.

• Die Zufahrten zu den Grundstücken bleiben jederzeit sichergestellt.

Betroffene Anwohnende und Gewerbetreibende werden durch die ausführende Firma gesondert schriftlich über Einschränkungen informiert.

Weitere städtische Baumaßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr sind online zu finden unter www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg