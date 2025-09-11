Heidelberg – Wehr Wiebingen am Neckar: Ersatzneubau Wehrsteg – temporäre Sperrung Vangerowstraße zwischen Gneisenaustraße und Mannheimer Straße

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg hebt vom 19. bis 21. September 2025 den Abschnitt des neuen Wehrsteges mit einem Mobilkran über den Kraftwerkskanal am Wehr Wieblingen von der Vangerowstraße aus ein. Dieser Einhub erfordert eine dreitätige Vollsperrung der Vangerowstraße im Bereich zwischen Gneisenaustraße und Mannheimer Straße. Die Sperrung für den motorisierten Individualverkehr und für Radfahrende wird voraussichtlich vom 19.09.2025, 00:00 Uhr bis zum 21.09.2025, 23:59 Uhr erfolgen. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, der ausgeschilderten Umleitung zu folgen. Der Gehweg auf der südlichen Seite der Vangerowstraße bleibt über den Zeitraum weiterhin nutzbar. Die verkehrlichen Maßnahmen zur Einrichtung der Umleitungsstrecke erfordern zudem auch temporäre Parkverbote im Umfeld. Das Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg hat im Februar 2025 mit dem Ersatzneubau des Wehrstegs über den Kraftwerkskanal und die Wehrfelder 1 bis 4 am Wehr Wieblingen begonnen. Diese Baumaßnahme ist nötig, um die bestehende Wehranlage während der Bauzeit eines neuen Wehres sicher bedienen zu können. Das Ende der Gesamtbaumaßnahme für den Ersatzneubau des Wehrstegs ist zum Frühjahr 2026 vorgesehen. Wir bitten für die entstehenden Verkehrsbehinderungen und Beeinträchtigungen um Verständnis.

Quelle: Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg (WNA Heidelberg)