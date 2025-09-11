Heidelberg – Sponsorenlauf: Jugendliche sammeln Kilometer für einen 3D-Drucker – Aktion am 26. September zum Tag der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 2025

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberger Kinder- und Jugendeinrichtungen laden am Freitag, 26. September 2025, zum Sponsorenlauf „Run 4 Printer“ ein. Die Veranstaltung ist ein Angebot der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) und findet im Rahmen des bundesweiten „Tag der OKJA 2025“ statt. Heidelberger Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse sind eingeladen, am Sponsorenlauf „Run 4 Printer“ teilzunehmen. Los geht’s an der Kinderbaustelle auf dem Emmertsgrund, Ziel ist das Haus der Jugend. Für das sportliche Engagement der Teilnehmenden stiften unterschiedliche Institutionen Spendengelder und Sachpreise. Vom erlaufenen Geld soll ein 3D-Drucker gekauft werden, den die Jugendlichen in den Einrichtungen nutzen können.

Der „Run 4 Printer“ als Kooperation der Heidelberger Jugendeinrichtungen

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit schafft Räume, in denen junge Menschen Demokratie erleben, verstehen und aktiv mitgestalten können. Der Spendenlauf trägt nicht nur zur Sichtbarkeit der Offenen Jugendarbeit in Heidelberg bei, sondern vermittelt den Teilnehmenden Bewusstsein dafür, was sie gemeinsam erreichen können, wenn sie sich einbringen. Veranstalter sind das Haus der Jugend und das Kinder- und Jugendzentrum Emmertsgrund in Kooperation mit dem Förderverein Haus der Jugend Heidelberg e. V. und mit Unterstützung durch den Kinder- und Jugendtreff Hasenleiser.

Einzelheiten zum Sponsorenlauf

• 15.30 Uhr: Treffpunkt und Start bei der Kinderbaustelle Emmertsgrund (Otto-Hahn-Straße 15-17, 69126 Heidelberg)

• Pause: beim Kinder- und Jugendtreff Hasenleiser (Erlenweg 5, 69126 Heidelberg) mit Erholungsgetränken und Minispielen

• 18.30 Uhr: Ende/Ziel beim Haus der Jugend (Römerstraße 87, 69115 Heidelberg) mit Live-Band und Siegerehrung

• Streckenlänge: rund fünf Kilometer

• Zielgruppe: Jugendliche ab der fünften Klasse (nach oben offen)

• Spender: Sparkasse Heidelberg, Stadtwerke Heidelberg, dm-drogerie markt, Firma Köpke, KR Bau Design

• Teilnehmende sollten bitte mitbringen: Turnschuhe, Sportkleidung, genügend zu Trinken

• Anmeldungen: per E-Mail an offene.jugendarbeit@heidelberg.de (wer bei der Durchführung des Sponsorenlaufes helfen möchte, ist eingeladen, ebenfalls eine E-Mail zu schicken).

Bei sehr schlechtem Wetter muss die Veranstaltung leider ausfallen.

Quelle: Stadt Heidelberg