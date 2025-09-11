Heidelberg – Die Krabbel- und Musikkäfer in Wieblingen

Heidelberg / Metropolregion rhein-Neckar(red/ak) – Unter Leitung der erfahrenen Kursleiterin für frühkindliche Entwicklungspädagogik Anita Ridder, starten ab Montag, 22. September zwei altersgerechte Kurse für Babys und Kleinkinder. Beide Kurse bieten Kindern von sechs bis zehn Monaten bzw. von zwei bis drei Jahren die Möglichkeit, die angeborene Faszination für Klänge, Rhythmus und Bewegung auszuleben und bei spannenden Material- und Spielangeboten ihre Talente zu entdecken.
Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 16. September unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de möglich.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg
Quelle: Volkshochschule Heidelberg