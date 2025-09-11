  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

11.09.2025, 15:45 Uhr

Heidelberg – Baustellen-Sommertour: Gneisenaubrücke steht kurz vor der Fertigstellung – Erster Baustein für innerstädtische Radachse zwischen südlichen Stadtteilen und Neuenheim

500 Tonnen Stahl werden von 24 Drahtseilen und dem Pylon getragen: Die Gneisenaubrücke ist kurz vor der Fertigstellung und bietet ab nächstem Jahr für alle Radfahrende, Fußgängerinnen und Fußgänger eine komfortable Querung der Gleise zwischen Bergheim und Bahnstadt (Hintergrund). Bei der Besichtigung vor Ort (von links): Kerstin Maixner (Geschäftsstelle Bahnstadt), Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck, Klaus-Peter Hofbauer (Leiter Tiefbauamt) und Vinzenz Borchert (Projektleiter im Tiefbauamt). Foto: Philipp Rothe

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die neue Gneisenaubrücke steht nach rund zwei Jahren Bauzeit kurz vor ihrer Fertigstellung. Die barrierefreie Rad- und Fußgängerbrücke, die auf 120 Metern über die Bahngleise nahe des Heidelberger Hauptbahnhofs führt, wird voraussichtlich Ende 2025 eröffnet. Mit einer Breite von sechs Metern bieten sie viel Platz für alle, die mit dem Rad oder zu Fuß die Bahngleise überqueren wollen. Rund vier Meter stehen für die beidseitigen Radwege zur Verfügung, rund zwei Meter für den Fußgängerweg. Die neue Brücke, deren Bau im Zuge der Bahnstadt-Entwicklung erfolgt, ist ein wichtiger Baustein für den Ausbau des Radverkehrs in Heidelberg und fördert die klimaneutrale Mobilität. Für den Bau hat die Stadt 13,75 Millionen Euro Förderung vom Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg erhalten, das den Bau von Radverkehrsanlagen bezuschusst. Der Restbetrag von rund 6,8 Millionen Euro wird über das Treuhandvermögen Bahnstadt finanziert.

„In Heidelberg geben wir ordentlich Gas beim Ausbau der Fahrradinfrastruktur: Mit der Gneisenaubrücke eröffnen wir bald den ersten Baustein der Fahrradachse zwischen dem Heidelberger Süden und dem Neuenheimer Feld. Der zweite Baustein dafür ist die neue Neckarbrücke, die wir bald bauen wollen. Am Hauptbahnhof tut sich auch viel: Künftig haben wir hier zwei Fahrradparkhäuser mit rund 2.400 Stellplätzen, eines ist bereits eröffnet“, sagte Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck bei seiner Sommertour am 9. September 2025.

Wo ist die neue Brücke?

Die Gneisenaubrücke verbindet nach ihrer Fertigstellung die Bahnstadt und Bergheim. Sie führt auf Bahnstadt-Seite vom Luxor-Kino nach Bergheim auf die Ochsenkopfwiese. Sie ist eine wichtige neue Verbindung im Heidelberger Radwegenetz und soll künftig durch die Rad- und Fußwegebrücke über den Neckar ergänzt werden, die von Bergheim ins Neuenheimer Feld geplant ist. Die neue Neckarbrücke ist von der Verlängerung Blücherstraße in Bergheim bis zu den Marsilius-Arkaden im Neuenheimer Feld vorgesehen. Sie soll dabei auch die B 37 und Vangerowstraße in Bergheim queren. Der Bau soll im Jahr 2029 beginnen. Derzeit laufen die Planungen für den Brückenbau.

Auf welchen Strecken kann ich die neue Brücke nutzen?

Die Gneisenaubrücke ist der erste Baustein einer neuen Fahrradhauptachse zwischen den südlichen Heidelberger Stadtteilen und dem Neuenheimer Feld. Vom Heidelberger Süden und der Bahnstadt-Promenade kommend, verlängert die Gneisenaubrücke den Radweg von der Pfaffengrunder Terrasse und der Da-Vinci-Straße. Sie wird die Erreichbarkeit der SRH, von Wieblingen und des Willy-Brandt-Platzes am Hauptbahnhof, an dem ein neues Fahrradparkhaus entsteht, erleichtern.

Bis die neue Neckarbrücke gebaut ist, führt eine mögliche Radroute von der Gneisenaubrücke ins Neuenheimer Feld durch Bergheim über die Gneisenaustraße und die Radwege in der Kurfürsten-Anlage und der Mittermaierstraße bis zur Ernst-Walz-Brücke und weiter über den Neckar. Sobald das Wehr saniert und wieder geöffnet ist, kann der Neckar auch an dieser Stelle wieder – zu Fuß – überquert werden, um ins Neuenheimer Feld zu gelangen.

Bisher verläuft die Radroute über die Czerny- und die Ernst-Walz-Brücke. Diese sind für den Autoverkehr und den ÖPNV geplant worden und bieten nicht genügend Raum für den Radverkehr, der laut Gutachten weiter zunehmen wird. Derzeit gibt es dort keine durchgehend getrennte Radverkehrsführung. Die Radwege können mit Blick auf die Breite der Brücken nicht vergrößert werden, da das Mindestmaß für Gehwege 2,5 Meter beträgt.

Wie ist die neue Heidelberger Brücke konstruiert?

Die Gneisenaubrücke ist eine Schrägseilbrücke. Getragen wird die rund 500 Tonnen schwere Brücke von 24 Spiralseilen aus Stahl, die bis zu 87 Meter lang sind. Die Stahlseile werden von einem rund 40 Meter hohen Pylon gehalten, der auf der Ochsenkopfwiese steht. Damit der Pylon das tonnenschwere Gewicht tragen kann, wurde dieser mit zwei zusätzlichen Seilpaaren auf der Bergheimer Seite befestigt. Dort werden die Stahlseile an einem Widerlager verankert, ein massiges Bauteil, das 16 Meter in die Erde hineinreicht.

Entschieden hat sich die Stadt für diese Bauweise aufgrund der Lage am Hauptbahnhof. Weil die neue Brücke vier Bahn- und zwei Straßenbahngleise überspannt, konnten auf einer Länge von fast 100 Metern keine Stützen aufgestellt werden. 

Wie liefen die Bauarbeiten ab?

Die Bauarbeiten starteten im September 2023, begleitet vom Tiefbauamt der Stadt und der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (DSK) als Entwicklungstreuhänderin der Bahnstadt. Die Arbeiten direkt an den Bahngleisen, auf denen viele regionale und überregionale Züge fahren, waren herausfordernd. Zahlreiche Arbeiten, vor allem der Einhub der zwölf riesigen Brückensegmente, aus denen sich die Brücke zusammensetzt, waren nur in den sogenannten Sperrpausen der Deutschen Bahn möglich. Diese mussten drei Jahre zuvor minutengenau beantragt werden und lagen teils mitten in der Nacht.

Was muss noch gemacht werden?

Es laufen letzte Restarbeiten, eine davon ist der Einbau der Schwingungstilger. Diese sorgen dafür, dass sich Schwingungen, die im Bauwerk durch die Nutzenden angeregt werden, nicht unangenehm bemerkbar machen. Da die Schwingungstilger erst auf der Grundlage von Frequenzmessungen am fast fertigen Bauwerk konzipiert und hergestellt werden können, können diese auch erst im Dezember 2025 eingesetzt werden. Auch für diesen Einbau werden wieder nächtliche Sperrungen erforderlich. Aus diesen Gründen kann die Brücke nicht wie ursprünglich angekündigt im Oktober 2025 eröffnet werden. Der neue Eröffnungstermin wird in Kürze bekannt gegeben.

Rund um den Bau der neuen Brücke schließen sich weitere Maßnahmen an. So wird an der Haltestelle Gneisenaustraße-Süd eine barrierefreie Zuwegung mittels Rampen zwischen dem Haltepunkt der Linie 5 und der Gneisenaubrücke hergestellt. Der Bolzplatz an der Ochsenkopfwiese wird nach Fertigstellung der Gneisenaubrücke wieder instandgesetzt.

Ergänzend: Weitere Infos gibt es online unter www.heidelberg.de/gneisenaubruecke. Dort ist auch ein Video zu sehen, das den Bau der Gneisenaubrücke und ihre Funktion erklärt.

Quelle: Stadt Heidelberg

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT
    TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
    Turmrestaurant im Ebertparkturm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com