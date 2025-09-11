Heidelberg: – Abweichender Betrieb wegen Triathlon!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Neuenheimer Feld findet am Sonntag, 14. September 2025, der Heart Racer Triathlon statt. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung kommt es von etwa 8 Uhr bis etwa 16 Uhr zu Straßensperrungen, welche Auswirkungen auf die rnv-Buslinie 20 haben. verkürzter Linienweg vom S-Bf Altstadt kommend bis Jugendherberge, ab dort zum Technologiepark Entfall der Haltestellen Schwimmbad, Olympiastützpunkt, Fußballcampus Heidelberg und Sportzentrum Nordzusätzliche Bedienung der Haltestellen Studentenwohnheim, Kopfklinik, Pädagogische Hochschule und Technologiepark.
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH